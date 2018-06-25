Россия спонсирует терроризм и сознательно применяет пытки - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Российская Федерация спонсирует терроризм на оккупированных территориях Донбасса и сознательно применяет пытки. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с председателем Службы безопасности Украины Василий Грицак на открытом брифинге для представителей дипломатического корпуса о преступлениях Российской Федерации, передает корреспондент УНН.
"Ответственность и России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм, которая участвует в пытках и сознательно их применяет, и тех людей, которые в этом участвуют", - подчеркнул он.
Напомним, в СБУ заявили, что собрали показания около 1 тыс. украинцев относительно пыток на Донбассе.