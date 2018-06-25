Россия спонсирует терроризм и сознательно применяет пытки - Климкин

"Ответственность и России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм, которая участвует в пытках и сознательно их применяет, и тех людей, которые в этом участвуют", - подчеркнул он.

Напомним, в СБУ заявили, что собрали показания около 1 тыс. украинцев относительно пыток на Донбассе.