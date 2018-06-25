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Росія спонсорує тероризм і свідомо застосовує тортури - Клімкін

Росія спонсорує тероризм і свідомо застосовує тортури - Клімкін

Київ • УНН

 • 9680 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Російська Федерація спонсорує тероризм на окупованих територіях Донбасу та свідомо застосовує тортури. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з головою Служби безпеки України Василем Грицаком на відкритому брифінгу для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів Російської Федерації, передає кореспондент УНН.

"Відповідальність і Росії як країни, яка свідомо спонсорує тероризм, яка бере участь в тортурах і свідомо їх застосовує, і тих людей, які в цьому беруть участь", - наголосив він.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що зібрали свідчення близько 1 тис. українців щодо тортур на Донбасі.

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