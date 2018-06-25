Росія спонсорує тероризм і свідомо застосовує тортури - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Російська Федерація спонсорує тероризм на окупованих територіях Донбасу та свідомо застосовує тортури. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з головою Служби безпеки України Василем Грицаком на відкритому брифінгу для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів Російської Федерації, передає кореспондент УНН.
"Відповідальність і Росії як країни, яка свідомо спонсорує тероризм, яка бере участь в тортурах і свідомо їх застосовує, і тих людей, які в цьому беруть участь", - наголосив він.
Нагадаємо, у СБУ заявили, що зібрали свідчення близько 1 тис. українців щодо тортур на Донбасі.