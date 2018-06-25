Росія спонсорує тероризм і свідомо застосовує тортури - Клімкін

"Відповідальність і Росії як країни, яка свідомо спонсорує тероризм, яка бере участь в тортурах і свідомо їх застосовує, і тих людей, які в цьому беруть участь", - наголосив він.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що зібрали свідчення близько 1 тис. українців щодо тортур на Донбасі.