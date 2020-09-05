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Россия по меньшей мере знает о намерении боевиков провести обстрел на Донбассе — Кулеба

Киев • УНН

 • 11162 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Россия знает и не возражает против действий боевиков, заявили о намерении 7 сентября обстрелять украинские укрепления на Донбассе. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Россия по меньшей мере знает о намерении боевиков провести обстрел на Донбассе — Кулеба

"Мне очень сложно представить, чтобы это была только местная инициатива снизу особенно учитывая то, что происходит не просто какая-то риторика, а официальная коммуникация — подписываются письма. Очевидно, что Российская Федерация как минимум в курсе и не против того, что происходит. То, что это происходит именно накануне встречи советников (встреча советников лидеров стран “нормандской четверки", проведение которой ожидается к 10 сентября — ред.) наводит меня на мысль, что, возможно, Россия на самом деле не заинтересована в том, чтобы эта встреча была максимально успешной — это “а”, а “б” — понимая слабость своих позиций, хочет посвятить дискуссию советников обсуждению того “какая плохая Украина, и как вернуться к режиму прекращения огня”, — заявил министр.

Он отметил, что в случае, если обстрел произойдет, это станет вопиющим нарушением всеобъемлющего режима прекращения огня. Кулеба также считает заявления боевиков — отчаянным поиском повода нарушить режим тишины на Донбассе.

Как сообщал УНН, 5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин заявил, что они планируют открыть огонь по украинским укреплением неподалеку Горловки 7 сентября, потому что считают эти укрепления незаконными и не соответствующими договоренностям.

Украина заявила, что созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы на 6 сентября.

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