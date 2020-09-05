Росія щонайменше знає про намір бойовиків провести обстріл на Донбасі — Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Росія знає і не заперечує проти дій бойовиків, які заявили про намір 7 вересня обстріляти українські укріплення на Донбасі. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
“Мені дуже складно уявити, щоб це була лише місцева ініціатива знизу особливо огляду на те, що відбувається не просто якась риторика, а є офіційна комунікація — підписуються листи. Очевидно, що Російська Федерація як мінімум в курсі і не заперечує проти того, що відбувається. Те, що це відбувається саме напередодні зустрічі радників (зустріч радників лідерів країн “Нормандської четвірки”, проведення якої очікується до 10 вересня — ред.) наводить мене на думку, що, можливо, Російська Федерація насправді не зацікавлена в тому щоб ця зустріч була максимально успішною — це “а”, а “б” — розуміючи слабкість свої позицій, хоче присвятити дискусію радників обговоренню того “яка погана Україна, і як повернутися до режиму припинення вогню”, — заявив міністр.
Він наголосив, що у разі, якщо обстріл відбудеться це стане кричущим порушенням всеосяжного режиму припинення вогню. Кулеба також вважає заяви бойовиків — відчайдушним пошуком приводу порушити режим тиші на Донбасі.
Як повідомляв УНН, 5 вересня ватажок бойовиків “ДНР” Деніс Пушилін заявив, що вони планують відкрити вогонь по українським укріпленням неподалік Горлівки 7 вересня, адже вважають ці укріплення незаконними та такими, що не відповідають домовленостям.
Україна заявила, що скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи на 6 вересня.