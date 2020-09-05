Росія щонайменше знає про намір бойовиків провести обстріл на Донбасі — Кулеба

“Мені дуже складно уявити, щоб це була лише місцева ініціатива знизу особливо огляду на те, що відбувається не просто якась риторика, а є офіційна комунікація — підписуються листи. Очевидно, що Російська Федерація як мінімум в курсі і не заперечує проти того, що відбувається. Те, що це відбувається саме напередодні зустрічі радників (зустріч радників лідерів країн “Нормандської четвірки”, проведення якої очікується до 10 вересня — ред.) наводить мене на думку, що, можливо, Російська Федерація насправді не зацікавлена в тому щоб ця зустріч була максимально успішною — це “а”, а “б” — розуміючи слабкість свої позицій, хоче присвятити дискусію радників обговоренню того “яка погана Україна, і як повернутися до режиму припинення вогню”, — заявив міністр.

Він наголосив, що у разі, якщо обстріл відбудеться це стане кричущим порушенням всеосяжного режиму припинення вогню. Кулеба також вважає заяви бойовиків — відчайдушним пошуком приводу порушити режим тиші на Донбасі.

Як повідомляв УНН, 5 вересня ватажок бойовиків “ДНР” Деніс Пушилін заявив, що вони планують відкрити вогонь по українським укріпленням неподалік Горлівки 7 вересня, адже вважають ці укріплення незаконними та такими, що не відповідають домовленостям.

Україна заявила, що скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи на 6 вересня.