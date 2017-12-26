Россия разочарована решением США о летальном оружие Киеву‍

"Таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе". Это весьма ущербная и опасная логика", — добавил он.

По словам Карасина, делая этот шаг, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и втягивают самих себя во "внутриукраинский конфликт, вновь разжигают его".

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Напомним, внесение правительством Канады Украины в перечень стран, в которые разрешен экспорт оружия, создает предпосылки к продаже Украине летальных вооружений включая противотанковые комплексы Javelin.