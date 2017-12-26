Росія розчарована рішенням США про летальну зброю Києву
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Росія вкрай розчарована тим, що США видали одній з компаній ліцензію на поставку Україні великокаліберних снайперських гвинтівок. Про це заявив статський-секретар МЗС Росії Григорій Карасін, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"У такий спосіб вашингтонські "яструби "намагаються, як вони вважають, підняти для Росії "ціну конфлікту в Донбасі". Це дуже збиткова і небезпечна логіка", - додав він.
За словами Карасіна, роблячи цей крок, США і Канада відкривають "ящик Пандори" і втягують самих себе у "внутрішньоукраїнський конфлікт, знову розпалюють його".
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Нагадаємо, внесення урядом Канади України до переліку країн, в які дозволено експорт зброї, створює передумови до продажу Україні летальних озброєнь, включаючи протитанкові комплекси Javelin.