Россия проводит испытания модернизированных ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российские военные провели испытательный пуск модернизированной ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны”, — говорится в сообщении российского издания.
Напомним, российские войска увеличили количество самолетов в своей авиационной группе и количество наземной военной техники на территории оккупированной АР Крым.
Как отметили в МинТОТ, по оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в частности стратегической.
Как сообщал УНН, Россия разместила в оккупированном Крыму зенитные ракетно-пушечные комплексы “Панцирь-С” для “защиты воздушного пространства”.