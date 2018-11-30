Росія збільшила авіагрупу і наземну військову присутність у Криму

“За результатами обробки супутникової зйомки на відкритих стоянках аеродрому Бельбек, що розташований поблизу м.Севастополь виявлено близько 24 одиниць літаків винищувальної авіації, серед яких 16 літаків СУ-27 різної модифікації, 8 літаків — МІГ-29, а також близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МінТОТ, за оцінками фахівців, збільшення кількості стоянок літаків та місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей з прийому бойової авіації, зокрема стратегічної.

“Такі дії Російської Федерації знову підтверджують той факт, що країна-окупант розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу, що триматиме в напрузі увесь Європейський континент. Крім того, мілітаризація Кримського півострову призводить до незворотної шкоди навколишньому середовищу та збитків для цивільного населення, що проживає на цій території”, — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, Росія розмістила в окупованому Криму зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С” для “захисту повітряного простору”, а також четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 “Тріумф”. Він базується у Джанкої.