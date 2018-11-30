Росія збільшила авіагрупу і наземну військову присутність у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Окупанти збільшили кількість літаків у своїй авіаційній групі та кількість наземної військової техніки на території окупованої АР Крим. Про це у Facebook повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, передає УНН.
“За результатами обробки супутникової зйомки на відкритих стоянках аеродрому Бельбек, що розташований поблизу м.Севастополь виявлено близько 24 одиниць літаків винищувальної авіації, серед яких 16 літаків СУ-27 різної модифікації, 8 літаків — МІГ-29, а також близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у МінТОТ, за оцінками фахівців, збільшення кількості стоянок літаків та місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей з прийому бойової авіації, зокрема стратегічної.
“Такі дії Російської Федерації знову підтверджують той факт, що країна-окупант розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу, що триматиме в напрузі увесь Європейський континент. Крім того, мілітаризація Кримського півострову призводить до незворотної шкоди навколишньому середовищу та збитків для цивільного населення, що проживає на цій території”, — наголосили у міністерстві.
Нагадаємо, Росія розмістила в окупованому Криму зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С” для “захисту повітряного простору”, а також четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 “Тріумф”. Він базується у Джанкої.