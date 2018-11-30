Россия увеличила авиагруппу и наземное военное присутствие в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Оккупанты увеличили количество самолетов в своей авиационной группе и количество наземной военной техники на территории оккупированной АР Крым. Об этом в Facebook сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, передает УНН.
"По результатам обработки спутниковой съемки на открытых стоянках аэродрома Бельбек, расположенном возле Севастополя, обнаружено около 24 единиц самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов - МиГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники", - говорится в сообщении.
Как отметили в МинВОТ, по оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в частности стратегической.
"Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, которая будет держать в напряжении весь Европейский континент. Кроме того, милитаризация Крымского полуострова приводит к необратимому вреду окружающей среде и убытков для гражданского населения, проживающего на этой территории", - отметили в министерстве.
Напомним, Россия разместила в оккупированном Крыму зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" для "защиты воздушного пространства", а также четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Он базируется в Джанкое.