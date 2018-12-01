Росія проводить випробування модернізованих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російські військові провели випробувальний пуск модернізованої ракети системи ПРО на полігоні Сари-Шаган в Казахстані. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“На полігоні Сари-Шаган (Республіка Казахстан) бойовим розрахунком військ протиповітряної і протиракетної оборони Повітряно-космічних сил успішно проведено черговий випробувальний пуск модернізованої ракети російської системи протиракетної оборони”, — йдеться в повідомленні російського видання.
Нагадаємо, російські війська збільшили кількість літаків у своїй авіаційній групі та кількість наземної військової техніки на території окупованої АР Крим.
Як зазначили у МінТОТ, за оцінками фахівців, збільшення кількості стоянок літаків та місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей з прийому бойової авіації, зокрема стратегічної.
Як повідомляв УНН, Росія розмістила в окупованому Криму зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С” для “захисту повітряного простору”.