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Росія проводить випробування модернізованих ракет

Росія проводить випробування модернізованих ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російські військові провели випробувальний пуск модернізованої ракети системи ПРО на полігоні Сари-Шаган в Казахстані. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“На полігоні Сари-Шаган (Республіка Казахстан) бойовим розрахунком військ протиповітряної і протиракетної оборони Повітряно-космічних сил успішно проведено черговий випробувальний пуск модернізованої ракети російської системи протиракетної оборони”, — йдеться в повідомленні російського видання.

Нагадаємо, російські війська збільшили кількість літаків у своїй авіаційній групі та кількість наземної військової техніки на території окупованої АР Крим.

Як зазначили у МінТОТ, за оцінками фахівців, збільшення кількості стоянок літаків та місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей з прийому бойової авіації, зокрема стратегічної.

Як повідомляв УНН, Росія розмістила в окупованому Криму зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С” для “захисту повітряного простору”.

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