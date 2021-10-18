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Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО. Для Украины последствия могут быть непредсказуемы - экс-представитель НАТО в РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В МИД России сообщили, что в Москве будет приостановлена деятельность военной миссии альянса и его информационного бюро. В ведомстве сообщают, что это ответ на сокращение миссии России при НАТО. Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы наихудшим сценарием, он может вынудить Россию “принять активные меры” по обеспечению собственной безопасности. Что подобные заявления означают для Украины, рассказал УНН капитан первого ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

Цитата

“Раньше было много совместных программ, которые мы (НАТО и Россия - Ред.) проводили — это и учения, большую роль играла борьба с терроризмом. Много чего мы делали. Однако все изменилось с 2008 года, после военного конфликта с Грузией. Уже тогда работа стала бестолковой и ничего не делалось, а уже после Крыма и Донбасса она и вовсе остановилась. Я это вижу как политический шаг, что “политического совместного будущего с Западом у нас нет”. Примечательно, что это произошло после визита Виктории Нуланд (заместительницы государственного секретаря США - Ред.), очевидно, что они поняли, что ни о чем невозможно договориться. Вялотекущее пост представительство существовало больше 10 лет, со времен войны в Грузии, а сейчас понятно, что остановка его работы будет надолго”, — говорит Табах.

Дополним

По словам экс-представителя НАТО в России, заявленные “активные меры” со стороны России на членство Украины в альянсе, может быть все, что угодно. “Когда командует один человек, не знаешь чего ожидать. Может быть они зайдут в еще большую коалицию с Ираном, Северной Кореей, еще какими-то арабскими странами и будут создавать хаос в Сирии. Могут провоцировать еще большую военную активность на границах с Украиной. Могут устроить полный бойкот Украине или занять территорию всей Беларуси. На самом деле действия России сложно предугадать, наделать пакости они мастера в этом деле”, - говорит американский военный.

Контекст

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе посетит Грузию, Украину и Румынию, а также примет участие в заседании министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба Минобороны США.

"Остин подчеркнет и в Грузии, и в Украине, что двери НАТО открыты, и призовет страны внести необходимые изменения, чтобы они могли претендовать на членство в оборонительном альянсе", — сказано в сообщении.

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