Росія призупиняє роботу свого постійного представника при НАТО. Для України наслідки можуть бути непередбачувані - експредставник НАТО в РФ

Цитата

"Раніше було багато спільних програм, які ми (НАТО і Росія - Ред.) проводили - це і навчання, велику роль грала боротьба з тероризмом. Багато чого ми робили. Однак все змінилося з 2008 року, після військового конфлікту з Грузією. Вже тоді робота стала недолугою і нічого не робилося, а вже після Криму і Донбасу вона зовсім припинилася. Я це бачу як політичний крок, що "політичного спільного майбутнього із Заходом у нас немає". Примітно, що це сталося після візиту Вікторії Нуланд (заступниці державного секретаря США - ред.), очевидно, що вони зрозуміли, що ні про що неможливо домовитися. Уповільнене постпредставництво існувало більше 10 років, з часів війни в Грузії, а зараз зрозуміло, що зупинка його роботи буде тривалою", - говорить Табах.

Доповнимо

За словами експредставника НАТО в Росії, заявлені "активні заходи" з боку Росії на членство України в альянсі, може бути все, що завгодно. "Коли командує один чоловік, не знаєш чого очікувати. Може бути вони зайдуть в ще більшу коаліцію з Іраном, Північною Кореєю, ще якимись арабськими країнами і будуть створювати хаос в Сирії. Можуть провокувати ще більшу військову активність на кордонах з Україною. Можуть влаштувати повний бойкот Україні або зайняти територію всієї Білорусі. Насправді дії Росії складно передбачити, наробити капості - вони майстри в цій справі", - говорить американський військовий.

Контекст

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на наступному тижні відвідає Грузію, Україну і Румунію, а також візьме участь в засіданні міністрів оборони країн - членів НАТО в Брюсселі, повідомляє пресслужба Міноборони США.

"Остін підкреслить і в Грузії, і в Україні, що двері НАТО відкриті, і закличе країни внести необхідні зміни, щоб вони могли претендувати на членство в оборонному альянсі", - сказано в повідомленні.