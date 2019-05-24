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Россия при ОБСЕ: ожидаем от президента Украины установление "режима тишины" в Донбассе

Россия при ОБСЕ: ожидаем от президента Украины установление "режима тишины" в Донбассе

Киев  •  УНН

 • 13223 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Россия ожидает от президента Украины Владимира Зеленского практических шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“В своем программном инаугурационном заявлении президент Украины Владимир Зеленский в качестве основного приоритета по Донбассу указал на прекращение огня. Он заявил о готовности к диалогу и принятию сложных решений. Ближайшие недели и месяцы станут проверкой его слов на деле. Ожидаем, что в русле заявленных целей по установлению „режима тишины“ последуют конкретные практические шаги”, — сообщил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, украинской стороне также не нужно затягивать с назначением новых представителей для переговорного процесса в контактной группе в Минске. “Возникшая в нем сегодня пауза спровоцирована уходом команды прежнего президента и прекращением полномочий ключевых украинских переговорщиков. Сожалеем, что в этой связи не состоялось намеченное на 22 мая заседание контактной группы. Оно перенесено на 5 июня”, — сказал российский постпред.

“В Украине сменилась власть. 20 мая вступил в должность новый президент Владимир Зеленский. Его победа на выборах отчетливо продемонстрировала отношение подавляющего большинства украинцев к провальной политике... Политике, основанной на оголтелой русофобии, поддержке радикального национализма и подавлении инакомыслия. Мировое сообщество убедилось, что люди на Украине хотят мира, а не войны”, — считает Лукашевич.

Как сообщал УНН, Администрация президента считает шуткой петицию об отставке главы государства Владимира Зеленского, которую зарегистрировали на сайте президента.

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