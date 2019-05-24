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Росія при ОБСЄ: очікуємо від президента України встановлення "режиму тиші" в Донбасі

Росія при ОБСЄ: очікуємо від президента України встановлення "режиму тиші" в Донбасі

Київ • УНН

 • 13226 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Росія очікує від президента України Володимира Зеленського практичних кроків по встановленню “режиму тиші” в Донбасі. Про це заявив у четвер постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“У своїй програмній інавгураційній заяві президент України Володимир Зеленський в якості основного пріоритету щодо Донбасу вказав на припинення вогню. Він заявив про готовність до діалогу і прийняття складних рішень. Найближчі тижні і місяці стануть перевіркою його слів на ділі. Очікуємо, що в руслі заявлених цілей зі встановлення „режиму тиші“ підуть конкретні практичні кроки”, — повідомив Лукашевич на засіданні постійної ради ОБСЄ.

За його словами, українській стороні також “не потрібно затягувати з призначенням нових представників для переговорного процесу в контактній групі в Мінську”. “Виникла в ньому сьогодні пауза спровокована відходом команди колишнього президента і припиненням повноважень ключових українських переговірників. Шкодуємо, що в цьому зв’язку не відбулося заплановане на 22 травня засідання контактної групи. Воно перенесене на 5 червня”, — сказав російський постпред.

“В Україні змінилася влада. 20 травня набув посаду новий президент Володимир Зеленський. Його перемога на виборах чітко продемонструвала ставлення переважної більшості українців до провальної політики... Політики, заснованої на оскаженілій русофобії, підтримці радикального націоналізму і придушенні інакомислення. Світова спільнота переконалося, що люди в Україні хочуть миру, а не війни”, — вважає Лукашевич.

Як повідомляв УНН, Адміністрація президента вважає жартом петицію щодо відставки глави держави Володимира Зеленського, яку зареєстрували на сайті президента.

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