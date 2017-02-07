Россия должна сделать все для прекращения огня - президент Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард во время разговора с Президентом Украины Петром Порошенко заявила, что Россия должна сделать все для прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Президент Швейцарии отметила, что Россия должна сделать все для прекращения огня", - говорится в сообщении.
Д.Лойтхард также отметила прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике, и подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в вопросе судебной реформы.
Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с президентом Швейцарии обострение на Донбассе и возвращение средств экс-чиновников.