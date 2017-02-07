Росія повинна зробити все для припинення вогню – президент Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард під час розмови з Президентом України Петром Порошенком заявила, що Росія повинна зробити все для припинення вогню, передає УНН з посиланням на прес-службу Главу держави.
“Президент Швейцарії наголосила, що Росія повинна зробити все для припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.
Д.Лойтхард також відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні, що підвищує довіру інвесторів до української економіки, та підтвердила готовність підтримувати Україну на цьому шляху, зокрема в питанні судової реформи.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко обговорив із президентом Швейцарії загострення на Донбасі та повернення коштів екс-посадовців.