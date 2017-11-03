Россия сообщила о прекращении сотрудничества с Украиной в сфере телевидения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. МИД России заявил о прекращении с 21 октября действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает УНН.
"21 октября 2017 года прекращено действие Соглашения между правительством России и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в ноябре 2016 года Кабмин одобрил прекращение действия соглашения о сотрудничестве с Россией в сфере телевидения и радиовещания.