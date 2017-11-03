Россия сообщила о прекращении сотрудничества с Украиной в сфере телевидения

"21 октября 2017 года прекращено действие Соглашения между правительством России и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в ноябре 2016 года Кабмин одобрил прекращение действия соглашения о сотрудничестве с Россией в сфере телевидения и радиовещания.