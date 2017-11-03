Росія повідомила про припинення співпраці з Україною у сфері телебачення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. МЗС Росії заявило про припинення з 21 жовтня дії угоди з Україною про співпрацю в галузі телебачення і радіомовлення. Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, передає УНН.
"21 жовтня 2017 року припинено дію Угоди між урядом Росії і Кабінетом міністрів України про співпрацю в галузі телебачення і радіомовлення, підписаної в Москві 23 жовтня 2000 року", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в листопаді 2016 року Кабмін схвалив припинення дії угоди про співпрацю з Росією в сфері телебачення і радіомовлення.