Росія повідомила про припинення співпраці з Україною у сфері телебачення

"21 жовтня 2017 року припинено дію Угоди між урядом Росії і Кабінетом міністрів України про співпрацю в галузі телебачення і радіомовлення, підписаної в Москві 23 жовтня 2000 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в листопаді 2016 року Кабмін схвалив припинення дії угоди про співпрацю з Росією в сфері телебачення і радіомовлення.