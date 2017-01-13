Россия нарушила более 400 договоров при оккупации Крыма - Э.Джапарова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Российская Федерация нарушила более 400 двусторонних международных договоров при оккупации Крыма. Об этом во время пресс-конференции заявила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает УНН.
"Оккупировав Крым, РФ нарушила все мыслимые и немыслимые нормы и международного права... 403, по нашим подсчетам, двусторонних и международных договоров нарушила РФ", - заявила Э.Джапарова.
По ее словам, после оккупации действия России были направлены прежде всего на то, чтобы заставить активных граждан выехать с его территории или молчать.
Э.Джапарова также отметила, что страна-оккупант на территории полуострова продолжает политику "выдавливания" проукраинских активистов.
Также она отметила, что в 2017 году Мининформполитики намерено разработать стратегию информационной реинтеграции Крыма.
"Люди чувствуют себя разорванным с Украиной, чувствуют, что о них забывают - и на это работает мощная пропагандистская машина Российской Федерации. Они намеренно искусственно создают эти мифы... Крымчанам говорят: "о вас забыли, живите в российской действительности, вы никому не нужны - ни миру, ни Украине. Важно, чтобы крымчане чувствовали, что неравнодушны украинцам. Об этом этот документ. Мы планируем его представить уже в конце марта", - сказала замминистра.
Как сообщал УНН, Э.Джапарова сообщила, что крымские татары и украинские активисты пока не планируют акций по блокированию Крыму в поддержку заключенных.