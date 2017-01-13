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Росія порушила більше 400 договорів при окупації Криму - Е.Джапарова

Росія порушила більше 400 договорів при окупації Криму - Е.Джапарова

Київ • УНН

 • 12426 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Російська Федерація порушила понад 400 двосторонніх міжнародних договорів при окупації Криму. Про це під час прес-конференції заявила заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає УНН.

“Окупувавши Крим, РФ порушила всі можливі і неможливі норми і міжнародного права... 403, за нашими підрахунками, двосторонніх і міжнародних договорів порушила РФ”, — заявила Е.Джапарова.

За її словами, після окупації дії Росії були спрямовані передусім на те, щоб змусити активних громадян виїхати з його території або мовчати.

Е.Джапарова також зазначила, що країна-окупант на території півострова продовжує політику “видавлювання” проукраїнських активістів.

Також вона наголосила, що у 2017 році Мінінформполітики має намір розробити стратегію інформаційної реінтеграції Криму.

“Люди відчувають себе розірваним з Україною, відчувають, що про них забувають — і на це працює потужна пропагандистська машина Російської Федерації. Вони навмисно штучно створюють ці міфи... Кримчанам кажуть: ”про вас забули, живіть в російській дійсності, ви нікому не потрібні — ні світу, ні Україні. Важливо, щоб кримчани відчували, що небайдужі українцям. Про це цей документ. Ми плануємо його представити вже наприкінці березня", — сказала заступник міністра.

Як повідомляв УНН, Е.Джапарова повідомила, що кримські татари та українські активісти наразі не планують акцій з блокування Криму на підтримку ув’язнених.

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