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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия начала останавливать и осматривать суда, следующие в Украину - ГПСУ

Киев • УНН

 • 12108 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Россия начала задерживать и досматривать суда, следующие в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Россия начала останавливать и осматривать суда, следующие в Украину - ГПСУ

Пограничники Донецкого пограничного отряда зафиксировали уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. С 30 апреля представители России останавливают судна ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды.

Так, 30 апреля во время оформления в Мариупольском порту теплохода (в суднокоманде — граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии), следовавшего по маршруту Греция (Чиос) — Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено пограничным стражем кораблем ФСБ РФ. Оккупанты осмотрели судно и провели идентификацию членов суднокоманды. Замечаний с их стороны не было.

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В тот же день таким же образом был остановлен теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) — Украина (Мариуполь), а его суднокоманда состояла из украинцев. На следующий день представители страны-агрессора остановили теплоход под флагом Болгарии (среди экипажа — граждане Болгарии), направляющегося по маршруту Италия (Ногаро) — Украина (Мариуполь).

Как сообщают пограничники, некоторые суда проверяют по несколько раз. Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) — Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море он снова был остановлен оккупантами для повторного осмотра и идентификации членов суднокоманды.

Накануне оккупантами остановлено судно под флагом Панамы (судокоманда в составе граждан Турции и Грузии), следовавшее по маршруту Италия (Маргера) — Украина (Мариуполь).

“Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины”, — сказано в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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