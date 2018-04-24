Україна вирішила заборонити російським суднам заходити в свої внутрішні води
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство інфраструктури планує звернутися до Ради національної безпеки й оборони із закликом заборонити вхід російських суден у внутрішні водні шляхи України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.
“Це неприпустимо, коли в час агресії з боку Російської Федерації по річках України, де знаходяться об’єкти критичної інфраструктури, ходять російські судна. Ми будемо ініціювати заборону ходу російських суден річками України”, — наголосив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.
Він повідомив, що Міністерство інфраструктури передало Міністерству закордонних справ матеріали санкційного списку для подальшого долучення до міжнародного позову.
Заступник Міністра наголосив на необхідності посилення взаємодії між всіма відомствами: “Нам необхідно максимально посилити заходи щодо виявлення несанкціонованих судозаходів у закриті порти Криму та притягнення до відповідальності. Міністерство інфраструктури проведе аналіз суден — порушників за країнами-прапорами та судновласників, із подальшим вжиттям заходів щодо таких порушників”.
Як повідомляв УНН, Мінінфраструктури передало ГПУ матеріали щодо неякісного будівництва доріг.