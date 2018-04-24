Украина решила запретить российским судам заходить в свои внутренние воды

“Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины”, — отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Он сообщил, что Министерство инфраструктуры передало Министерству иностранных дел материалы санкционного списка для дальнейшего добавления к международному иску.

Заместитель Министра подчеркнул необходимость усиления взаимодействия между всеми ведомствами: “Нам необходимо максимально усилить меры по выявлению несанкционированных судозаходов в закрытые порты Крыма и привлечения к ответственности. Министерство инфраструктуры проведет анализ судов — нарушителей по странам-флагами и судовладельцев, с последующим принятием мер в отношении таких нарушителей”.

Как сообщал УНН, Мининфраструктуры передало ГПУ материалы по некачественного строительства дорог.