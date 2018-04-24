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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина решила запретить российским судам заходить в свои внутренние воды

Киев • УНН

 • 15321 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры планирует обратиться в Совет национальной безопасности и обороны с призывом запретить вход российских судов во внутренние водные пути Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Украина решила запретить российским судам заходить в свои внутренние воды

“Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины”, — отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Он сообщил, что Министерство инфраструктуры передало Министерству иностранных дел материалы санкционного списка для дальнейшего добавления к международному иску.

Заместитель Министра подчеркнул необходимость усиления взаимодействия между всеми ведомствами: “Нам необходимо максимально усилить меры по выявлению несанкционированных судозаходов в закрытые порты Крыма и привлечения к ответственности. Министерство инфраструктуры проведет анализ судов — нарушителей по странам-флагами и судовладельцев, с последующим принятием мер в отношении таких нарушителей”.

Как сообщал УНН, Мининфраструктуры передало ГПУ материалы по некачественного строительства дорог.

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