Мінінфраструктури передало ГПУ матеріали щодо неякісного будівництва доріг – Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство інфраструктури України передало Генеральній прокуратурі попередню інформацію про ділянки автошляхів, будівництво яких було здійснено неякісно. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу у прокураті Одеської області, передає УНН.
"Я працюю в повному контакті і співпраці з міністром інфраструктури. Він надав нам попередню інформацію про ті ділянки автошляхів, які найбільш зруйновані, не "пережили" зиму. Серед них є і велика частина одеського дорожнього господарства, зокрема, в районі Біляєвки", - сказав Генпрокурор.
Завдання прокурора, за його словами, виїхати на місце і встановити міру відповідальності для тих, хто неякісно збудував дорогу, підписав акт прийняття робіт, а також тих, хто здійснював технічний нагляд за дорогою й обслуговування тощо.
Він зазначив, що прокуратура в найближчий час має визначитися з кваліфікацією цих посадовців і не пізніше кінця року направити справи до суду.
"Таке завдання моїм листом доведене до всіх областей. І ми в повній взаємодії з державними адміністраціями та міністерством інфраструктури будемо працювати в цьому напрямку", - додав Генпрокурор.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив на відкритті кримінальних проваджень в разі неякісного будівництва автомобільних доріг у регіонах.