Мінінфраструктури передало ГПУ матеріали щодо неякісного будівництва доріг – Луценко

"Я працюю в повному контакті і співпраці з міністром інфраструктури. Він надав нам попередню інформацію про ті ділянки автошляхів, які найбільш зруйновані, не "пережили" зиму. Серед них є і велика частина одеського дорожнього господарства, зокрема, в районі Біляєвки", - сказав Генпрокурор.



Завдання прокурора, за його словами, виїхати на місце і встановити міру відповідальності для тих, хто неякісно збудував дорогу, підписав акт прийняття робіт, а також тих, хто здійснював технічний нагляд за дорогою й обслуговування тощо.



Він зазначив, що прокуратура в найближчий час має визначитися з кваліфікацією цих посадовців і не пізніше кінця року направити справи до суду.



"Таке завдання моїм листом доведене до всіх областей. І ми в повній взаємодії з державними адміністраціями та міністерством інфраструктури будемо працювати в цьому напрямку", - додав Генпрокурор.



Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив на відкритті кримінальних проваджень в разі неякісного будівництва автомобільних доріг у регіонах.