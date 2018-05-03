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Росія почала зупиняти і оглядати судна, які прямують до України - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Росія почала затримувати та оглядати судна, які прямують до України. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

Росія почала зупиняти і оглядати судна, які прямують до України - ДПСУ

Прикордонники Донецького прикордонного загону зафіксували вже декілька випадків зупинки РФ невійськових суден для їх огляду. З 30 квітня представники Росії зупиняють судна щодня для огляду та ідентифікації суднокоманди.

Так, 30 квітня під час оформлення в Маріупольському порту теплоходу (в суднокоманді - громадяни Туреччини, Грузії, Єгипту, Нігерії), що слідував за маршрутом Греція (Чіос) - Україна (Маріуполь), судно під час проходження Керченської протоки було зупинено прикордонним вартовим кораблем ФСБ РФ. Окупанти оглянули судно і провели ідентифікацію членів суднокоманди. Зауважень з їхнього боку не було.

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У той же день таким самим чином було зупинено теплохід, що прямував за маршрутом Ізраїль (Ашдод) - Україна (Маріуполь), а його суднокоманда складалася з українців. Наступного дня представники країни-агресора зупинили теплохід під прапором Болгарії (серед екіпажу – громадяни Болгарії), прямуючого за маршрутом Італія (Ногаро) - Україна (Маріуполь).

Як повідомляють прикордонники, деякі судна перевіряють по кілька разів. Так, під час оформлення теплоходу під прапором Мальти (серед екіпажу: 16 громадян України та 2 громадянина Туреччини), прямуючого за маршрутом Італія (Монфальконе) - Україна (Маріуполь), судно під час проходження Керченської протоки було зупинено таким же чином, а вже під час слідування судна рекомендованим курсом в Азовському морі по траверзу Бердянскої Коси його знову було зупинено окупантами для повторного огляду і ідентифікації членів суднокоманди.

Напередодні окупантами зупинено судно під прапором Панами (судокоманда в складі громадян Туреччини і Грузії), який прямував за маршрутом Італія (Маргера) - Україна (Маріуполь).

"Зазначимо, що ніяких зауважень при цьому не слідує, однак росіяни почали жорстку політику затримання та огляду суден, які прямують в бік України", - сказано у повідомленні.

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