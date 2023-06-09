ГУР: рф подготовила новую ИПСО по дискредитации Украины и военно-политического руководства стоимостью 6 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Главное управление разведки министерства обороны Украины предупреждает о том, что россия подготовила новую информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства. На это россияне потратили около 6 млн долларов. Сообщает ГУР в Telegram, пишет УНН.
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"Совместными усилиями разведывательного сообщества Украины получена информация о том, что российским агентством социального проектирования запущен новый этап кампании по дискредитации украинского военного командования и государственных деятелей", - говорится в сообщении.
Подробности
По данным разведки, подготовлена серия провокационных материалов, которые должны переложить на Украину ответственность за подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС. В них содержатся обвинения в адрес военно-политического руководства, в частности Президента Украины.
Под каждым материалом будут размещаться комментарии по фейковым аккаунтам, якобы от имени украинских и иностранных читателей.
"Они должны создать впечатление "живой" дискуссии и привлечь к обсуждению реальных пользователей сети", - говорится в сообщении.
По информации, такая информационная спецоперация обошлась россиянам в около 6 миллионов долларов, с возможностью дальнейшего увеличения, отметили в ГУР.
Дополнение
Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведомство располагает доказательствами того, что оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.