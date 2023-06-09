ГУР: рф підготувала нову ІПСО з дискредитації України та воєнно-політичного керівництва вартістю 6 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Головне управління розвідки міністерства оборони України попереджає, що росія підготувала нову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її воєнно-політичного керівництва. На це росіяни витратили близько 6 млн доларів. Повідомляє ГУР в Telegram, пише УНН.
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"Спільними зусиллями розвідувальної спільноти України отримано інформацію про те, що російським агентством соціального проєктування запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними розвідки, було підготовлено серію провокативних матеріалів, які мають перекласти на Україну відповідальність за підрив окупантами дамби Каховської ГЕС. В них містяться звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, Президента України.
Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів.
"Вони мають створити враження "живої" дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі", - йдеться в повідомленні.
За інформацією, така інформаційна спецоперація обійшлася росіянам у близько 6 мільйонів доларів, з можливістю подальшого збільшення, зазначили в ГУР.
Нагадаємо
Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що відомство має докази того, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС в Херсонській області.