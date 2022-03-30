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россия перебрасывает часть войск на донецкое и харьковское направление - Данилов

Киев • УНН

 • 106505 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Россия начала передислокацию войск с киевского и черниговского направления на харьковский и донецкий. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет УНН.

россия перебрасывает часть войск на донецкое и харьковское направление - Данилов

Цитата

“Часть тех людей, которая была на киевском и черниговском направлении, на сегодняшний день передислоцируется. Часть из них появляется на харьковском и донецком направлениях. Там сейчас противник усиливает свои группировки для того, чтобы иметь попытку усилить давление на наших ребят и девушек, которые защищают Украину на территории Харьковской, Донецкой, Луганских областях”, - подчеркнул Секретарь СНБО.

Детали

Он добавил, что Россия начала передислокацию различных группировок, среди которых есть “вагнеровцы” и “кадыровцы”.

“Они сегодня собирают всех со всего мира, всех мерзавцев, которые имеют большое желание убивать наших граждан. Я могу сказать, что наша разведка четко отслеживает, откуда идут эти группировки. Более того, имеем большой объем информации, кто именно входит в эти группировки. И мы уже неоднократно говорили, что все, кто пришел на нашу землю убивать наших граждан, будут обязательно наказаны”, - добавил Данилов.

Добавим

По данным Генштаба, враг имеет существенные трудности с вводом в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество неработоспособной техники. Сообщается, что враг рассматривает возможность транспортировать неисправную технику на временно оккупированные территории Донетчины с помощью тягачей для дальнейшего восстановления.

Кроме того, противник продолжает нести значительные потери. Так, в частности, по имеющейся информации, 28 марта, в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек.

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