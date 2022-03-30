росія перекидає частину військ на донецький та харківський напрямок – Данілов

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“Частина тих людей, яка була на київському і на чернігівському напрямку, на сьогоднішній день передислоковується. Частина з них з’являється на харківському і донецькому напрямках. Там зараз супротивник посилює свої угрупування для того, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну на території Харківської, Донецької, Луганських областях”, – наголосив Секретар РНБО.

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Він додав, що росія почала передислокацію різних угруповань, серед яких є “вагнерівці” та “кадирівці”.

“Вони на сьогодні збирають всіх з усього світу, всіх мерзотників, які мають велике бажання вбивати наших громадян. Я можу сказати, що наша розвідка чітко відслідковує, звідки йдуть ці угрупування. Більш того, маємо великий обсяг інформації, хто саме входить в ці угрупування. І ми вже неодноразово казали, що всі, хто прийшов на нашу землю вбивати наших громадян, будуть обов’язково покарані”, – додав Данілов.

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За даними Генштабу, ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-у танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Повідомляєтьмя, що ворог розглядає можливість транспортувати несправну техніку на тимчасово окуповані території Донеччини за допомогою тягачів для подальшого відновлення.

Крім того, противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, зокрема, за наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб.