Россия передала капитана рыболовного судна Новицкого Украине

Передача состоялась на КПВВ "Каланчак".

Напомним, 4 мая 2018 года Виктора Новицкого задержали работники ФСБ РФ по факту якобы незаконной добычи биологических ресурсов. Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения". Около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.

1 ноября 2018 года Виктору Новицкому была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.

14 июня состоялось заседание суда по делу Виктора Новицкого, было принято решение снять все ограничения на его передвижения.