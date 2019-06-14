Росія передала капітана риболовецького судна Новицького Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Росія передала капітана риболовецького судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького представнику уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїлу Халікову. Про це повідомляє УНН з посиланням на Адміністрацію президента України у Facebook.
Передача відбулася на КПВВ "Каланчак".
Нагадаємо, 4 травня 2018 року Віктора Новицького затримали працівники ФСБ РФ за фактом начебто незаконного видобутку біологічних ресурсів. Проти нього було порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 256 КК РФ "Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, вчинений особою з використанням службового становища". Близько півроку його утримували під вартою у Сімферопольському СІЗО.
1 листопада 2018 року Віктору Новицькому було змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд, він мешкав у Сімферополі в орендованій квартирі.
14 червня відбулося засідання суду у справі Віктора Новицького, було ухвалено зняти всі обмеження на його пересування.