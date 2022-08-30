Россия получила беспилотники из Ирана для боев в Украине, — The Washington Post
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Иран отправил в Россию первые боевые беспилотники для использования в Украине, но российские военные столкнулись с многочисленными сбоями в их работе. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.
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Речь идет о боевых дронах по меньшей мере двух типов, а именно Mohajer-6 и Shahed, предназначенных для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерийским установкам и другим военным объектам. Российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с ответным грузом еще 19 августа, уточняет WP.
По данным издания, ссылающегося на собеседников, близких к разведке США, в России столкнулись с многочисленными сбоями в работе полученных БПЛА.
Как следует из слов представителей американских спецслужб, пожелавших остаться анонимными, после первых проведенных тестов российские военные остались "недовольны", поскольку некоторые иранские беспилотники оказались непригодными к использованию. При этом США полагают, что Москва намерена закупить у Тегерана сотни таких БПЛА.
Добавим
Иран назвал ядерное соглашение "бессмысленным" из-за расследования МАГАТЭ.