Росія отримала безпілотники з Ірану для боїв в Україні, — The Washington Post

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Йдеться про бойові дрони щонайменше двох типів, а саме Mohajer-6 і Shahed, які призначені для стрілянини по радіолокаційних системах, артилерійських установках та інших військових об'єктах. Російські транспортні літаки вилетіли з Ірану із відповідним вантажем ще 19 серпня, уточнює WP.

За даними видання, що посилається на співрозмовників, близьких до розвідки США, у росії зіткнулися з численними збоями у роботі отриманих БПЛА.

Як випливає зі слів представників американських спецслужб, які побажали залишитися анонімними, після перших проведених тестів російські військові залишилися "невдоволені", оскільки деякі іранські безпілотники виявилися непридатними до використання. При цьому США вважають, що Москва має намір закупити у Тегерана сотні таких БПЛА.

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