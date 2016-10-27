Россия опубликовала первую фотографию новой баллистической ракеты

"Дальность ракеты будет примерно та же, сокрушительная сила будет примерно такой же, но надежность, гибкость и уверенность в том, что боеголовки поразят их цели, вырастет", - сказал бывший эксперт по ядерному оружию в министерстве энергетики США Роберт Келли.

Отметим, что ракета РС-28 "Сармат" может нести боевое снаряжение, способное стереть с лица земли территорию размером с Техас или Францию. Она придет на смену ракетам РС-36М ("Сатана" по классификации НАТО), принятым на вооружение в 1970-х годах.

Как сообщал УНН, ракетная бригада, на вооружении которой есть оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", поднята по учебной тревоге в Оренбургской области на юго-западе России.