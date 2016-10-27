Россия опубликовала первую фотографию новой баллистической ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Россия рассекретила первую фотографию новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая оснащается ядерными боеголовками, передает УНН со ссылкой на российскую службу "Голоса Америки".
"Дальность ракеты будет примерно та же, сокрушительная сила будет примерно такой же, но надежность, гибкость и уверенность в том, что боеголовки поразят их цели, вырастет", - сказал бывший эксперт по ядерному оружию в министерстве энергетики США Роберт Келли.
Отметим, что ракета РС-28 "Сармат" может нести боевое снаряжение, способное стереть с лица земли территорию размером с Техас или Францию. Она придет на смену ракетам РС-36М ("Сатана" по классификации НАТО), принятым на вооружение в 1970-х годах.
Как сообщал УНН, ракетная бригада, на вооружении которой есть оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", поднята по учебной тревоге в Оренбургской области на юго-западе России.