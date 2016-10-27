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15 марта, 19:03 • 116490 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170612 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140498 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132765 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114205 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106302 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102048 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия опубликовала первую фотографию новой баллистической ракеты

Россия опубликовала первую фотографию новой баллистической ракеты

Киев • УНН

 • 12853 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Россия рассекретила первую фотографию новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая оснащается ядерными боеголовками, передает УНН со ссылкой на российскую службу "Голоса Америки".

"Дальность ракеты будет примерно та же, сокрушительная сила будет примерно такой же, но надежность, гибкость и уверенность в том, что боеголовки поразят их цели, вырастет", - сказал бывший эксперт по ядерному оружию в министерстве энергетики США Роберт Келли.

Отметим, что ракета РС-28 "Сармат" может нести боевое снаряжение, способное стереть с лица земли территорию размером с Техас или Францию. Она придет на смену ракетам РС-36М ("Сатана" по классификации НАТО), принятым на вооружение в 1970-х годах.

Как сообщал УНН, ракетная бригада, на вооружении которой есть оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", поднята по учебной тревоге в Оренбургской области на юго-западе России.

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