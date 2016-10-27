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Росія опублікувала першу фотографію нової балістичної ракети

Росія опублікувала першу фотографію нової балістичної ракети

Київ • УНН

 • 12853 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Росія розсекретила першу фотографію нової міжконтинентальної балістичної ракети, яка оснащується ядерними боєголовками, передає УНН з посиланням на російську службу “Голосу Америки”.

“Діяльність ракети буде приблизно та ж сама, нищівна сила буде приблизно приблизно такою ж, але надійність, гнучкість і впевненість в тому, що боєголовки вразять їх цілі, виросте”, — сказав колишній експерт з ядерної зброї в міністерстві енергетики США Роберт Келлі.

Зазначимо, що ракета РС-28 “Сармат” може нести бойове спорядження, здатне стерти з лиця землі територію розміром з Техас або Францію. Вона прийде на зміну ракетам РС-36М (“Сатана” за класифікацією НАТО), прийнятим на озброєння в 1970-х роках.

Як повідомляв УНН, ракетна бригада, на озброєнні якої є оперативно-тактичні комплекси “Іскандер-М”, піднята за навчальною тривогою в Оренбурзькій області на південному заході Росії.

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