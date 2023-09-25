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россия объявила в розыск руководство МУС

россия объявила в розыск руководство МУС

Киев • УНН

 • 336634 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. МВД россии объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманского, его заместителя Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта. Со ссылкой на информацию из базы МВД рф сообщает "Медиазона", пишет УНН.

Детали

По данным с сайта МВД рф, как указано, все трое «разыскиваются по статье УК». Подробности уголовных дел, возбужденных против судей МУС, пока не известны.

В карточках гражданина Германии Шмитта и гражданина Польши Хофманского указана информация об их национальности, при этом в карточке Ибаньес Каррансы, уроженки Перу, в поле «национальность» стоит слово «Нет», пишет издание.

Ранее

МВД рф объявило в розыск судей МУС Томоко Акане и Розарио Сальваторе Айталу, которые вместе с коллегой Серхио Херардо Угальде Годинесом выдали ордер на арест российского президента владимира путина и уполномоченного по правам ребенка марии львовой-беловой. Информации о розыске Годинеса, как сообщается, пока нет. Кроме судей, в розыск был объявлен прокурор МУС Карим Ахмад Хан.

17 марта МУС выдал ордер на арест путина и львовой-беловой. Суд считает, что они, вероятно, ответственны за незаконное перемещение и депортацию детей из Украины и оккупированных территорий в россию во время войны.

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