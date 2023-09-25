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росія оголосила у розшук керівництво МКС

росія оголосила у розшук керівництво МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. МВС росії оголосило у розшук голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступницю Лус дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта. З посиланням на інформацію із бази МВС рф повідомляє "Медиазона", пише УНН.

Деталі

За даними із сайту МВС рф, як вказано, усі троє «розшукуються за статтею КК». Подробиці кримінальних справ, порушених проти суддів МКС, наразі не відомі.

У картках громадянина Німеччини Шмітта та громадянина Польщі Хофманського зазначена інформація про їхню національність, при цьому в картці Ібаньєс Карранси, уродженки Перу, у полі «національність» стоїть слово «Немає», пише видання.

Раніше

МВС рф оголосило в розшук суддів МКС Томоко Акане та Розаріо Сальваторе Айталу, які разом із колегою Серхіо Херардо Угальде Годінесом видали ордер на арешт російського президента володимира путіна та уповноважену з прав дитини марії львової-бєлової. Інформації про розшук Годінеса, як повідомляється, наразі немає. Окрім суддів, у розшук було оголошено прокурора МКС Каріма Ахмада Хана.

17 березня МКС видав ордер на арешт путіна та львової-бєлової. Суд вважає, що вони, ймовірно, відповідальні за незаконне переміщення і депортацію дітей з України та окупованих територій до росії під час війни.

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