росія оголосила у розшук керівництво МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. МВС росії оголосило у розшук голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступницю Лус дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта. З посиланням на інформацію із бази МВС рф повідомляє "Медиазона", пише УНН.
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За даними із сайту МВС рф, як вказано, усі троє «розшукуються за статтею КК». Подробиці кримінальних справ, порушених проти суддів МКС, наразі не відомі.
У картках громадянина Німеччини Шмітта та громадянина Польщі Хофманського зазначена інформація про їхню національність, при цьому в картці Ібаньєс Карранси, уродженки Перу, у полі «національність» стоїть слово «Немає», пише видання.
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МВС рф оголосило в розшук суддів МКС Томоко Акане та Розаріо Сальваторе Айталу, які разом із колегою Серхіо Херардо Угальде Годінесом видали ордер на арешт російського президента володимира путіна та уповноважену з прав дитини марії львової-бєлової. Інформації про розшук Годінеса, як повідомляється, наразі немає. Окрім суддів, у розшук було оголошено прокурора МКС Каріма Ахмада Хана.
17 березня МКС видав ордер на арешт путіна та львової-бєлової. Суд вважає, що вони, ймовірно, відповідальні за незаконне переміщення і депортацію дітей з України та окупованих територій до росії під час війни.