Россия обязательно вернется в ПАСЕ - спикер Совфеда

"Вернемся обязательно (в ПАСЕ), нам это нужно. Кому больше - вопрос непростой. Совет Европы (возврат РФ в ПАСЕ) нужно не меньше, чем России, идет диалог, обсуждение. В СЕ четко понимают, что мы не отойдем от своей позиции", - сказала Матвиенко.

По ее словам, для РФ принципиальным является вопрос о том, что "никакая, тем более парламентская структура, не имеет права дискриминировать национальные делегации, ни одного депутата, делегированного туда страной".

"ПАСЕ в глубоком кризисе, вместо творческой работы на благо всех стран русофобская, крикливая меньшинство занимается политиканством.

Даже интереса участвовать в работе ПАСЕ особо нет, но мы - крупнейшее государство, более 20 лет являются членами СЕ, внесли огромный вклад в развитие этой структуры, нет никаких причин и оснований для того, чтобы Россия вышла из Совета Европы", - сказала спикер Совфеда.

Именно руководство Совета Европы, по словам Матвиенко, заявляет о своей заинтересованности в сохранении всех 47 государств в своем составе.

Напомним, делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы от 19 стран подписали жесткую декларацию о попытках вернуть Россию в Ассамблею без выполнения ею резолюций ПАСЕ.