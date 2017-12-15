Делегати 19 країн підписали жорстку декларацію щодо спроб повернути РФ в ПАРЄ - Ар'єв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи від 19 країн підписали жорстку декларацію щодо спроб повернути Росію в Асамблею без виконання нею резолюцій ПАРЄ. Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв у Facebook, передає УНН.
“Делегати ПАРЄ від 19 країн членів Ради Європи підписали жорстку декларацію „Захистити цінності Ради Європи і авторитет“ щодо спроб повернути РФ в Асамблею без виконання Росією резолюцій ПАРЄ. В тексті висловлюється жаль через те, що певні сили в Раді Європи намагаються підірвати авторитет Асамблеї зокрема, і РЄ в цілому. Підписанти також заявляють, що спроба безумовно відновити делегацію РФ в правах вщент руйнує авторитет ПАРЄ і викличе ефект доміно в організації та закликають зупинити цей сценарій”, — повідомив В.Ар’єв.
За його словами, свої підписи поставили представники Данії, Естонії, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Молдови, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції, Великобританії та України.
Як повідомляв УНН, європейські експерти звернулись до членів Ради Європи щодо можливості поновлення права голосу російської делегації, незважаючи на невиконання Росією жодної резолюції ПАРЄ, та закликали “не стати трофеєм” РФ.