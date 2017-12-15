Делегаты 19 стран подписали жесткую декларацию о попытках вернуть РФ в ПАСЕ - Арьев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы от 19 стран подписали жесткую декларацию о попытках вернуть Россию в Ассамблею без выполнения ею резолюций ПАСЕ. Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев в Facebook, передает УНН.
"Делегаты ПАСЕ от 19 стран-членов Совета Европы подписали жесткую декларацию "Защитить ценности Совета Европы и авторитет" относительно попыток вернуть РФ в Ассамблею без выполнения Россией резолюций ПАСЕ. В тексте выражается сожаление из-за того, что определенные силы в Совете Европы пытаются подорвать авторитет Ассамблеи числе и СЕ в целом. Подписанты также заявляют, что попытка безусловно восстановить делегацию РФ в правах полностью разрушает авторитет ПАСЕ и вызовет эффект домино в организации и призывают остановить этот сценарий", - сообщил В.Арьев.
По его словам, свои подписи поставили представители Дании, Эстонии, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании и Украины.
Как сообщал УНН, европейские эксперты обратились к членам Совета Европы о возможности возобновления права голоса российской делегации, несмотря на невыполнение Россией ни одной резолюции ПАСЕ, и призвали "не стать трофеем" РФ.