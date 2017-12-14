Европейські експерти закликали Раду Європи не стати “трофеєм Росії”

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 169043 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 171360 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 301321 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 211680 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 313468 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 209235 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 236106 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253875 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246391 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136202 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
78 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 54890 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 47756 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 133360 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 37880 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 42460 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 133360 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 169043 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 301321 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 313468 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 277920 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99553 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86734 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123439 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140710 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146080 перегляди
Актуальне
Европейські експерти закликали Раду Європи не стати “трофеєм Росії”

Европейські експерти закликали Раду Європи не стати “трофеєм Росії”

Київ • УНН

 • 8701 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Європейські експерти звернулись до членів Ради Європи стосовно можливості поновлення права голосу російської делегації, незважаючи на невиконання Росією жодної резолюції ПАРЄ, передає УНН, посилаючись на текст звернення, оприлюднений в четвер.

“Ми, мислителі сучасної Європи, закликаємо держави-члени Ради Європи не стати жертвою російського шантажу та не скасовувати санкції (включаючи призупинення права голосу в ПАРЄ) по відношенню до Росії, введені після анексії Українського Криму та військової агресії на Донбасі”, - сказано в заяві.

Як зазначили експерти, жодна міра, яку повинна була прийняти Росія відповідно до резолюцій ПАРЄ, не була реалізована. Замість цього, за їх словами, Росія перейшла на шантаж, призупинивши дві третини своїх членських внесків до Ради Європи та бойкотуючи всі офіційні контакти та участь у Асамблеї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чотири країни продовжили санкції проти РФ до березня 2018 року

Тепер, не зважаючи на резолюцію 2016 р, в якій зазначено, що діалог може бути відновлений лише після “значного та вимірюваного прогресу в напрямку реалізації (попередніх резолюцій)”, ПАРЄ може переглянути власні принципи та запросити Росію за стіл перемов, тим самим скасовуючи санкції, не отримавши жодних результатів з боку Росії, підкреслили експерти.

“Ми вважаємо, що такий крок стане ганьбою для Ради Європи та програшем місії, яку вона зобов’язувалась підтримувати протягом майже 70 років свого існування. Ми особливо стурбовані наступними ефектами, які таке рішення матиме для демократії та безпеки на європейському континенті”, — сказано в заяві.

Зокрема, експерти стурбовані тим, що скасування російських санкцій без будь-якого прогресу у виконанні резолюцій ПАРЄ призведе до знищення довіри до Ради Європи як організації, здатної захищати права та свободи людей в Європі.

Такий крок, окрім того, може викликати ефект доміно у відношенні зняття санкцій серед інших членів Ради Європи.

“Останне, але не менш важливе — такий крок стане сильним ударом для проєвропейських політичних сил та громадянського суспільства в Україні, який позбавиться аргументів щодо того, чому євроінтеграція України є єдиною життєздатною альтернативою. Це, в свою чергу, може компрометувати всі зусилля та драматичну ціну, яку Україна заплатила за свій демократичний та реформаційний шлях”, — підкреслили в заяві експерти.

“Ми закликаємо Парламентську Асамблею та Генерального секретаря Ради Європи підтримати саму місію, для якої вона була створена, і відмовитися від безумовного повернення Російської Федерації до Асамблеї, а також всі її спроби шантажувати організацію. Така принципова позиція піде на благо як для України, так і для Європи та їх мирного майбутнього”, — сказано в заяві.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу підготував звернення до Парламентської асамблеї Ради Європи, закликавши не допустити повернення до складу Асамблеї делегації Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$86,843.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.49
Ethereum
$2,001.14