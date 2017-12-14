Европейські експерти закликали Раду Європи не стати “трофеєм Росії”

“Ми, мислителі сучасної Європи, закликаємо держави-члени Ради Європи не стати жертвою російського шантажу та не скасовувати санкції (включаючи призупинення права голосу в ПАРЄ) по відношенню до Росії, введені після анексії Українського Криму та військової агресії на Донбасі”, - сказано в заяві.

Як зазначили експерти, жодна міра, яку повинна була прийняти Росія відповідно до резолюцій ПАРЄ, не була реалізована. Замість цього, за їх словами, Росія перейшла на шантаж, призупинивши дві третини своїх членських внесків до Ради Європи та бойкотуючи всі офіційні контакти та участь у Асамблеї.

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Тепер, не зважаючи на резолюцію 2016 р, в якій зазначено, що діалог може бути відновлений лише після “значного та вимірюваного прогресу в напрямку реалізації (попередніх резолюцій)”, ПАРЄ може переглянути власні принципи та запросити Росію за стіл перемов, тим самим скасовуючи санкції, не отримавши жодних результатів з боку Росії, підкреслили експерти.

“Ми вважаємо, що такий крок стане ганьбою для Ради Європи та програшем місії, яку вона зобов’язувалась підтримувати протягом майже 70 років свого існування. Ми особливо стурбовані наступними ефектами, які таке рішення матиме для демократії та безпеки на європейському континенті”, — сказано в заяві.

Зокрема, експерти стурбовані тим, що скасування російських санкцій без будь-якого прогресу у виконанні резолюцій ПАРЄ призведе до знищення довіри до Ради Європи як організації, здатної захищати права та свободи людей в Європі.

Такий крок, окрім того, може викликати ефект доміно у відношенні зняття санкцій серед інших членів Ради Європи.

“Останне, але не менш важливе — такий крок стане сильним ударом для проєвропейських політичних сил та громадянського суспільства в Україні, який позбавиться аргументів щодо того, чому євроінтеграція України є єдиною життєздатною альтернативою. Це, в свою чергу, може компрометувати всі зусилля та драматичну ціну, яку Україна заплатила за свій демократичний та реформаційний шлях”, — підкреслили в заяві експерти.

“Ми закликаємо Парламентську Асамблею та Генерального секретаря Ради Європи підтримати саму місію, для якої вона була створена, і відмовитися від безумовного повернення Російської Федерації до Асамблеї, а також всі її спроби шантажувати організацію. Така принципова позиція піде на благо як для України, так і для Європи та їх мирного майбутнього”, — сказано в заяві.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу підготував звернення до Парламентської асамблеї Ради Європи, закликавши не допустити повернення до складу Асамблеї делегації Росії.