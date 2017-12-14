Европейские эксперты призвали Совет Европы не стать "трофеем России"

"Мы, мыслители современной Европы, призываем государства-члены Совета Европы не стать жертвой российского шантажа и не отменять санкции (включая приостановление права голоса в ПАСЕ) по отношению к России, введенные после аннексии Украинской Крыму и военной агрессии на Донбассе", - говорится в заявлении.

Как отметили эксперты, ни одна мера, которую должна была принять Россия в соответствии с резолюциями ПАСЕ, не было реализовано. Вместо этого, по их словам, Россия перешла на шантаж, приостановив две трети своих членских взносов в Совет Европы и бойкотируя все официальные контакты и участие в Ассамблее.

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Теперь, несмотря на резолюцию 2016 г., в котором указано, что диалог может быть восстановлен только после "значительного и измеряемого прогресса в направлении реализации (предыдущих резолюций)", ПАСЕ может пересмотреть собственные принципы и пригласить Россию за стол переговоров, тем самым отменяя санкции, не получив никаких результатов со стороны России, подчеркнули эксперты.

"Мы считаем, что такой шаг станет позором для Совета Европы и проигрышем миссии, которую она обязывалась поддерживать в течение почти 70 лет своего существования. Мы особенно обеспокоены следующими эффектами, которые такое решение будет иметь для демократии и безопасности на европейском континенте", - сказано в заявлении.

В частности, эксперты обеспокоены тем, что отмена российских санкций без какого-либо прогресса в выполнении резолюций ПАСЕ приведет к уничтожению доверия в Совет Европы как организации, способной защищать права и свободы людей в Европе.

Такой шаг, кроме того, может вызвать эффект домино в отношении снятия санкций среди других членов Совета Европы.

"Последнее, но не менее важное - такой шаг станет сильным ударом для проевропейских политических сил и гражданского общества в Украине, который избавится аргументов относительно того, почему евроинтеграция Украины является единственной жизнеспособной альтернативой. Это, в свою очередь, может компрометировать все усилия и драматическую цену, которую Украина заплатила за свой демократический и реформационный путь", - подчеркнули в заявлении эксперты.

"Мы призываем Парламентскую Ассамблею и Генерального секретаря Совета Европы поддержать самую миссию, для которой она была создана, и отказаться от безусловного возвращения Российской Федерации в Ассамблею, а также все ее попытки шантажировать компанию. Такая принципиальная позиция пойдет на благо как для Украины, так и для Европы и их мирного будущего", - говорится в заявлении.

Напомним, Меджлис крымскотатарского народа подготовил обращение к Парламентской ассамблеи Совета Европы, призвав не допустить возвращения в состав Ассамблеи делегации России.