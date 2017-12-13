Меджліс застеріг ПАРЄ від повернення делегації РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Меджліс кримськотатарського народу підготував звернення до Парламентської асамблеї Ради Європи, закликавши не допустити повернення до складу Асамблеї делегації Росії. Текст підготовленого звернення оприлюднив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Меджліс твердо переконаний, що на сьогоднішньому етапі немає підгрунтя для повернення Росії в ПАРЄ... Якщо Росія беззаперечно повернеться в ПАРЄ, Асамблея і її члени будуть нести відповідальність спільно з Москвою за подальші викрадення людей, арешти, ув’язнення в тюрми і тортури в Криму, які використовуються для придушення інакомислення і свободи. Якщо Рада Європи дозволить Росії досягти успіху в шантажі, вона скомпрометує себе, і наша надія на міжнародну підтримку у звільненні нашої батьківщини потьмяніє..." - йдеться у тексті зверненні до Генсека, послів, президента і членів ПАРЄ.
Меджліс у зверненні закликав ПАРЄ виступити проти повернення повноважень російській делегації в ПАРЄ до виконання у повному обсязі вимог, встановлених Асамблеєю і Комітетом міністрів в їхніх резолюціях.
При цьому Р.Чубаров зазначив, що 13 грудня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз проведе в Страсбурзі низку зустрічей, на яких викладе позицію Меджлісу кримськотатарського народу в питанні про відновлення/не відновлення повноважень делегації Росії в ПАРЄ.
Офіційне звернення Меджлісу кримськотатарського народу також буде направлено на адресу Президента ПАРЄ, депутатів - членів ПАРЄ і Генерального секретаря Ради Європи.
Нагадаємо, члени Меджлісу планують подати в суд на В.Путіна.