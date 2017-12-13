Меджлис предостерег ПАСЕ от возвращения делегации РФ

"Меджлис твердо убежден, что на данном этапе нет основания для возвращения России в ПАСЕ... Если Россия беспрекословно вернется в ПАСЕ, Ассамблея и ее члены будут нести ответственность совместно с Москвой за последующие похищения людей, аресты, заключение в тюрьмы и пытки в Крыму, которые используются для подавления инакомыслия и свободы. Если Совет Европы позволит России преуспеть в шантаже, он скомпрометирует себя, и наша надежда на международную поддержку в освобождении нашей родины поблекнет... "- говорится в тексте обращении к Генсеку СЕ, послам, президенту и членам ПАСЕ.

Меджлис в обращении призвал ПАСЕ выступить против возвращения полномочий российской делегации в ПАСЕ до выполнения в полном объеме требований, установленных Ассамблеей и Комитетом министров в их резолюциях.

При этом Р. Чубаров отметил, что 13 декабря заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз проведет в Страсбурге ряд встреч, на которых изложит позицию Меджлиса крымскотатарского народа в вопросе о восстановлении/не восстановлении полномочий делегации России в ПАСЕ.

Официальное обращение Меджлиса крымскотатарского народа также будут направлено на адрес Президента ПАСЕ, депутатов - членов ПАСЕ и Генерального секретаря Совета Европы.

Напомним, члены Меджлиса планируют подать в суд на Путина.