Меджлис предостерег ПАСЕ от возвращения делегации РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Меджлис крымскотатарского народа подготовил обращение к Парламентской ассамблеи Совета Европы, призвав не допустить возвращения в состав Ассамблеи делегации России. Текст подготовленного обращения обнародовал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Меджлис твердо убежден, что на данном этапе нет основания для возвращения России в ПАСЕ... Если Россия беспрекословно вернется в ПАСЕ, Ассамблея и ее члены будут нести ответственность совместно с Москвой за последующие похищения людей, аресты, заключение в тюрьмы и пытки в Крыму, которые используются для подавления инакомыслия и свободы. Если Совет Европы позволит России преуспеть в шантаже, он скомпрометирует себя, и наша надежда на международную поддержку в освобождении нашей родины поблекнет... "- говорится в тексте обращении к Генсеку СЕ, послам, президенту и членам ПАСЕ.
Меджлис в обращении призвал ПАСЕ выступить против возвращения полномочий российской делегации в ПАСЕ до выполнения в полном объеме требований, установленных Ассамблеей и Комитетом министров в их резолюциях.
При этом Р. Чубаров отметил, что 13 декабря заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз проведет в Страсбурге ряд встреч, на которых изложит позицию Меджлиса крымскотатарского народа в вопросе о восстановлении/не восстановлении полномочий делегации России в ПАСЕ.
Официальное обращение Меджлиса крымскотатарского народа также будут направлено на адрес Президента ПАСЕ, депутатов - членов ПАСЕ и Генерального секретаря Совета Европы.
Напомним, члены Меджлиса планируют подать в суд на Путина.