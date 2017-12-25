Росія обов’язково повернеться в ПАРЄ – спікер Радфеду

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Росія повернеться до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), тому що останній це потрібно не менше, ніж РФ. Таку заяву зробила в понеділок спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, передає УНН з посиланням на ТАСС.