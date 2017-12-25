Росія обов’язково повернеться в ПАРЄ – спікер Радфеду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Росія повернеться до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), тому що останній це потрібно не менше, ніж РФ. Таку заяву зробила в понеділок спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Повернемося обов’язково (в ПАРЄ), нам це потрібно. Кому більше — питання непросте. Раді Європи (повернення РФ в ПАРЄ) потрібно не менше, ніж Росії, йде діалог, обговорення. У РЄ чітко розуміють, що ми не відійдемо від своєї позиції” , - сказала Матвієнко.
За її словами, для РФ принциповим є питання щодо того, що “ніяка, тим більше парламентська структура, не має права дискримінувати національні делегації, жодного депутата, делегованого туди країною”.
“ПАРЄ в глибокій кризі, замість творчої роботи на благо всіх країн русофобська, криклива меншість займається політиканством.
Навіть інтересу брати участь в роботі ПАРЄ особливо немає, але ми — найбільша держава, більше 20 років є членами РЄ, внесли величезний вклад в розвиток цієї структури, немає ніяких причин і підстав для того, щоб Росія вийшла з Ради Європи”, — сказала спікер Радфеду.
Саме керівництво Ради Європи, за словами Матвієнко, заявляє про свою зацікавленість в збереженні всіх 47 держав в своєму складі.
Нагадаємо, делегати Парламентської асамблеї Ради Європи від 19 країн підписали жорстку декларацію щодо спроб повернути Росію в Асамблею без виконання нею резолюцій ПАРЄ.