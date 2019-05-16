Россия несет полную ответственность за блокирование освобождения заложников - Геращенко

"Россия несет полную ответственность за блокирование освобождения заложников. Мы предлагали десятки раз. Формат 25 на 25, один на один, всех больных на тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Ни на один мы не получали ответа. Это свидетельствует о том, что Российская Федерация не готова была делать какие-то компромиссные шаги для того, чтобы двигаться в вопросе выполнения Минских соглашений и поиска хотя бы компромиссов в гуманитарной сфере. Наоборот, мы видим, что после выборов мы видим обострения, в частности, в вопросе паспортизации", - рассказала Геращенко.

Она также продемонстрировала письма от заключенных в Украине россиян, которые просят президента России Владимира Путина возвращения в РФ. По ее словам, она уже передавала эти письма и личные обращения представителям России в формате Минской группы, но это не имело никаких последствий.

Напомним, что сегодня, 16 мая, представитель гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров.