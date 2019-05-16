Росія несе повну відповідальність за блокування звільнення заручників - Геращенко

“Росія несе повну відповідальність за блокування звільнення заручників. Ми пропонували десятки разів. Формат 25 на 25, один на один, всіх хворих на тих, хто має проблеми зі здоров’ям. На жоден ми не отримували відповіді. Це свідчить про те, що Російська Федерація не готова була робити якісь компромісні кроки для того, щоби рухатися в питанні виконання Мінських угод і пошуку хоча б компромісів в гуманітарній сфері. Навпаки, бачимо, що після виборів ми бачимо загострення, зокрема, в питанні паспортизації”, — розповіла Геращенко.

Вона також продемонструвала листи від ув’язнених в Україні росіян, які просять президента Росії Володимира Путіна повернення до РФ. За її словами, вона вже передавала ці листи та особисті звернення представникам Росії в форматі Мінської групи, але це не мало жодних наслідків.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.