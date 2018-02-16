Россия подвергает мир глобальному кризису с кибербезопасностью - Порошенко

"Мы живем во времена, когда Россия постоянно подвергает мир глобальному кризису с кибербезопасностью. Россия задействована на нескольких полях битвы. И не каждый понимает деструктивную роль таких действий. Но зло, которое несет Кремль - это война", - сказал он.

Он отметил, что агрессия России против Украины в 2014 году стала одной из самых циничных и серьезных атак против демократического мира.

Напомним, в рамках участия в конференции в Мюнхене Президент Украины проведет встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США и руководством государств-членов и институтов Европейского Союза.