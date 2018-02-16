Росія наражає світ на глобальну кризу з кібербезпекою – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Російська Федерація постійно наражає світ на глобальну кризу з кібербезпекою. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“Ми живемо за часів, коли Росія постійно наражає світ на глобальну кризу з кібербезпекою. Росія задіяна на кількох полях битви. І не кожен розуміє деструктивну роль таких дій. Але зло, яке несе Кремль — це війна”, — сказав він.
Він наголосив, що агресія Росії проти України у 2014 році стала однією з найбільш цинічних і серйозних атак проти демократичного світу.
Нагадаємо, у рамках участі у конференції у Мюнхені Президент України проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.