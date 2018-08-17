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Россия направила США ноту протеста

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Министерство иностранных дел России направило в США ноту протеста из-за якобы нарушения международного права в отношении диппредставительств России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа РФ.

Россия направила США ноту протеста

"В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединёнными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации на территории США Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту", - сказано в сообщении.

В МИД РФ добавили, что к этой ситуации, последствия которой выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества, было также привлечено внимание ООН.

Генеральному секретарю Организации 18 мая с.г. передано соответствующее Сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, Генеральное консульство России в Сиэтле (США) в воскресенье, 2 апреля, окончательно прекратило свою работу.

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