Россия направила США ноту протеста

"В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединёнными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации на территории США Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту", - сказано в сообщении.

В МИД РФ добавили, что к этой ситуации, последствия которой выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества, было также привлечено внимание ООН.



Генеральному секретарю Организации 18 мая с.г. передано соответствующее Сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Напомним, Генеральное консульство России в Сиэтле (США) в воскресенье, 2 апреля, окончательно прекратило свою работу.